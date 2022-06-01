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Шотландия – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022
1 июня в 20:45 на ютуб-канале Еспресо состоится предматчевая встреча перед матчем отбора ЧМ-2022. В прямом эфире Александр Ващук и Лев Галушко проведут стрим перед решающей игрой
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