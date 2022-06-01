Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра Шотландия - Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Встреча начнется в 21.45. Победитель сегодняшнего матча 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 из сборной Уэльса.

Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

Отбор на ЧМ-2022

Плэй-офф. Полуфинал

1 июня

21:45 Шотландия – Украина

Прямая трансляция на "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv

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