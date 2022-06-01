Шотландия – Украина: где и когда смотреть матч сборной в отборе на ЧМ-2022
Сегодня, 1 июня, в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра Шотландия - Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Встреча начнется в 21.45. Победитель сегодняшнего матча 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 из сборной Уэльса.
Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.
Отбор на ЧМ-2022
Плэй-офф. Полуфинал
1 июня
21:45 Шотландия – Украина
Прямая трансляция на "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv
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