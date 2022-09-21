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Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

21 сентября, 2022 среда
05:35
Спорт

Сегодня, 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сентябре сборная Украины проведет три матча.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Матч Шотландия – Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільне", а также youtube-канал УАФ.

Букмекеры уверены, что в матче нет явного фаворита. На победу Шотландии коэффициент 2,75, а на выигрыш Украины – 2,85. Ничью прогнозируют в 3,15.

Лига наций

2-й тур (перенесенный матч)

21 сентября

Шотландия – Украина

Глазго, "Хэмпден Парк"

Начало в 21:45

Прямая трансляция – ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільне", youtube-канал УАФ

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Украина
Сборная Украины
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