Шотландия – Украина: букмекеры назвали фаворита матча плей-офф отбора ЧМ-2022
Букмекеры считают сборную Шотландии фаворитом в матче против Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу Шотландии в основное время коэффициент 2,41, на ничью дают 3,15, на выигрыш Украины – 3,35.
Котировки на выход Шотландии в финал плей-офф ЧМ-2022 – 1,71, на попадание туда команды Александра Петракова – 2,17.
Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45.
Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.
Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.
- 1 июня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отборочный матч чемпионата мира - 2022 против Шотландии надеждой всей страны .
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на игру против Шотландии.
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