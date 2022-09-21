Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Шотландии коэффициент 2.62 и считают, что у Украины есть примерно такие же шансы выиграть - 2.80. На ничью дают 3.10.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и она возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Матч Шотландия – Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільне", а также youtube-канал УАФ.

1 июня украинцы победили шотландцев в Глазго в отборе чемпионата мира - 2022 со счетом 3:1, однако в решающем матче плей-офф квалификации 5 июня уступили в Кардиффе Уэльсу – 0:1.

17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.

После этого стало известно, что левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь не поможет сборной Украины.

20 сентября стало известно, что Виталий Миколенко и Виктор Коваленко пропустили тренировку сборной Украины из-за травм. Однако 21 сентября Александр Петраков обнародовал заявку на матч Лиги наций против Шотландии, в которую попали оба футболиста.

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