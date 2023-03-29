Шотландия сенсационно победила Испанию в отборе на Евро-2024
Во 2-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии победила Испанию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился сенсационной победой Шотландии со счётом 2:0. Дубль в ворота Испании оформил Скотт Мактоминей, полузащитник отличился на 7-й и 51-й минутах.
В турнирной таблице группы А Шотландия завоевала лидерство с 6 баллами. Испания занимает вторую позицию с 3 баллами.
Норвегия – третья – 1 набранный пункт. Такой же результат у Грузии.
Последнюю позицию занимает Кипр.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
28 марта
Шотландия – Испания 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 51
- 27 марта в квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Франции обыграла в гостях Ирландию, а Молдова отобрала очки у Чехии.
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