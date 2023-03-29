Шотландия сенсационно победила Испанию в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился сенсационной победой Шотландии со счётом 2:0. Дубль в ворота Испании оформил Скотт Мактоминей, полузащитник отличился на 7-й и 51-й минутах.

В турнирной таблице группы А Шотландия завоевала лидерство с 6 баллами. Испания занимает вторую позицию с 3 баллами.

Норвегия – третья – 1 набранный пункт. Такой же результат у Грузии.

Последнюю позицию занимает Кипр.

Евро-2024

Квалификация. 2-й тур

28 марта

Шотландия – Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51