Шотландия разместила украинских беженцев на круизном лайнере
Шотландия начала принимать украинских беженцев на круизном лайнере, пришвартовавшемся возле Эдинбурга
Об этом пишет Barron's.
Украинцев разместили на корабле "Виктория". Критики этой инициативы называют его именуют потенциально опасным и непригодным.
Правительство Шотландии планирует использовать судно, которое, как утверждается, "полностью укомплектовано" и безопасно, для размещения до 1700 украинских беженцев. Людей поселят в 739 каютах к январю следующего года. Сообщается, что жители лайнера будут иметь доступ к вспомогательным услугам, включая медицинское обслуживание и льготы, а также "неограниченный доступ" к услугам на суше.
"Мы хотим, чтобы им было максимально комфортно во время их пребывания, и мы работали с партнерами, чтобы предоставить гостям разнообразные услуги на борту в дополнение к доступным услугам поддержки", - сказала министерша Шона Робисон.
Она отметила, что это рестораны, детские игровые площадки с игрушками и книжками, магазины, прачечная, уборка, доступ к Wi-Fi и общественным местам.
Оппозиционные партии и организации социальной защиты выражают обеспокоенность, в частности, относительно доступа детей к школьному обучению и вероятности вспышек Covid-19 на борту.
Шотландия снабдила жильем более 9 тысяч перемещенных украинцев после вторжения России в Украину 24 февраля.
- В начале июля правительство Шотландии на 3 месяца приостановило программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки жилья.
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