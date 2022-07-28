Шотландия разместила украинских беженцев на круизном лайнере

Об этом пишет Barron's.

Украинцев разместили на корабле "Виктория". Критики этой инициативы называют его именуют потенциально опасным и непригодным.

Правительство Шотландии планирует использовать судно, которое, как утверждается, "полностью укомплектовано" и безопасно, для размещения до 1700 украинских беженцев. Людей поселят в 739 каютах к январю следующего года. Сообщается, что жители лайнера будут иметь доступ к вспомогательным услугам, включая медицинское обслуживание и льготы, а также "неограниченный доступ" к услугам на суше.

"Мы хотим, чтобы им было максимально комфортно во время их пребывания, и мы работали с партнерами, чтобы предоставить гостям разнообразные услуги на борту в дополнение к доступным услугам поддержки", - сказала министерша Шона Робисон.

Она отметила, что это рестораны, детские игровые площадки с игрушками и книжками, магазины, прачечная, уборка, доступ к Wi-Fi и общественным местам.

Оппозиционные партии и организации социальной защиты выражают обеспокоенность, в частности, относительно доступа детей к школьному обучению и вероятности вспышек Covid-19 на борту.

Шотландия снабдила жильем более 9 тысяч перемещенных украинцев после вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале июля правительство Шотландии на 3 месяца приостановило программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки жилья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb