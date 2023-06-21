Шотландия победила Грузию в матче, который останавливали из-за дождя

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч квалификации Евро-2024 Шотландия – Грузия закончился со счетом 2:0. Интересно, что на 9-й минуте игру остановили из-за сильного дождя, тогда счет был 1:0, забивал Каллум Макгрегор.

Пауза длилась более часа. Организаторы убрали воду с поля, и игра все же была возобновлена.

На 47-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество Шотландии и сделал счет 2:0.

Звезда грузинского футбола Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 94-й минуте.

В турнирной таблице квалификационной группы А Шотландия набрала 12 очков за 4 матча и уверенно лидирует по борьбе за место на Евро-2024.

Грузия и Норвегия делятся на 2-3 место, у них по 4 балла. Сборная Испании пока сыграла всего 2 матча и набрала 3 очка.

Кипр – последний – 0 баллов.

Евро-2024

Квалификация. 4-й тур

20 июня

Шотландия – Грузия 2:0

Голы: Макгрегор, 9, Мактоминей, 47