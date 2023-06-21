Шотландия победила Грузию в матче, который останавливали из-за дождя
В 4-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии оказалась лучше Грузии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч квалификации Евро-2024 Шотландия – Грузия закончился со счетом 2:0. Интересно, что на 9-й минуте игру остановили из-за сильного дождя, тогда счет был 1:0, забивал Каллум Макгрегор.
Пауза длилась более часа. Организаторы убрали воду с поля, и игра все же была возобновлена.
На 47-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество Шотландии и сделал счет 2:0.
Звезда грузинского футбола Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 94-й минуте.
В турнирной таблице квалификационной группы А Шотландия набрала 12 очков за 4 матча и уверенно лидирует по борьбе за место на Евро-2024.
Грузия и Норвегия делятся на 2-3 место, у них по 4 балла. Сборная Испании пока сыграла всего 2 матча и набрала 3 очка.
Кипр – последний – 0 баллов.
Евро-2024
Квалификация. 4-й тур
20 июня
Шотландия – Грузия 2:0
Голы: Макгрегор, 9, Мактоминей, 47
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