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Шотландия планирует до конца марта переселить украинских беженцев из одного из круизных лайнеров в дома в городе

25 мартa, 2023 суббота
07:19
Общество

Власти Шотландии подтвердили намерения переселить менее 50 украинских беженцев, остающихся на борту круизного лайнера MS Ambition в Глазго, в дома в городе и соседние населенные пункты, до 31 марта

Об этом сообщает местное издание Glasgow Live .

Стало известно, что членам Интеграционного совета Глазго, управляющего службами здравоохранения и социального обеспечения, сообщили, что в четверг на судне MS Ambition оставалось лишь 57 беженцев из Украины, а позже представитель совета заявил, что число снизилось до 48.

"Большинство людей, которые были размещены на корабле, были расселены в соседних населенных пунктах. Некоторым проживающим чуть дальше мы помогли определить приоритетность людей, которым нужно было бы остаться в Глазго из-за сложности ситуации или уязвимости", - отметила Сюзанна Миллар, руководительница партнерства по здравоохранению и социальной помощи Глазго.

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Добавляется, что часть украинских беженцев поселятся в принимающих семьях (host families), некоторые нашли собственное жилье, остальные вернулись в Украину.

Также по словам Миллер, для остальных украинцев на MS Ambition уже нашли жилье, поэтому власти Глазго "будут работать над тем, чтобы успешно вывести круизный лайнер из эксплуатации, ведь никто не хотел бы оказаться в такой ситуации".

  • 22 февраля стало известно, что правительство Великобритании упростило правила для беженцев из Украины по движению транспорта на дорогах страны. Поэтому им больше не нужно модифицировать авто по местным стандартам.
  • Украинцев в Польше ждут изменения, основные из которых касаются документов и выплат, которые получают беженцы.
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