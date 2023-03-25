Об этом сообщает местное издание Glasgow Live .

Стало известно, что членам Интеграционного совета Глазго, управляющего службами здравоохранения и социального обеспечения, сообщили, что в четверг на судне MS Ambition оставалось лишь 57 беженцев из Украины, а позже представитель совета заявил, что число снизилось до 48.

"Большинство людей, которые были размещены на корабле, были расселены в соседних населенных пунктах. Некоторым проживающим чуть дальше мы помогли определить приоритетность людей, которым нужно было бы остаться в Глазго из-за сложности ситуации или уязвимости", - отметила Сюзанна Миллар, руководительница партнерства по здравоохранению и социальной помощи Глазго.

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Добавляется, что часть украинских беженцев поселятся в принимающих семьях (host families), некоторые нашли собственное жилье, остальные вернулись в Украину.

Также по словам Миллер, для остальных украинцев на MS Ambition уже нашли жилье, поэтому власти Глазго "будут работать над тем, чтобы успешно вывести круизный лайнер из эксплуатации, ведь никто не хотел бы оказаться в такой ситуации".