Шотландия и Уэльс предлагают жилье для 4 тысяч украинских беженцев

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.



Вынужденно перемещенных людей из Украины готовы принять в рамках программы Homes for Ukraine. Беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство не участвует в процессе.



По предварительным договоренностям Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – тысячу.

Напомним, с начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома.