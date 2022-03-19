Шотландия и Уэльс предлагают жилье для 4 тысяч украинских беженцев
Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять четыре тысячи беженцев из Украины
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.
Вынужденно перемещенных людей из Украины готовы принять в рамках программы Homes for Ukraine. Беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство не участвует в процессе.
По предварительным договоренностям Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – тысячу.
- Напомним, с начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома.
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