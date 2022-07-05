Шотландия и Уэльс окажут Украине военную помощь на 100 млн фунтов, - Джонсон
Шотландия и Уэльс совместно приняли решение о выделении военной помощи Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона в твиттере.
"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев", - говорится в твите.
Джонсон также отметил, что 65 млн. фунтов выделила и Шотландия, объявившая о готовности принять украинских беженцев.
"Я только что разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 млн фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия на 6000 украинских беженцев", - заявил Джонсон.
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