Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона в твиттере.

"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев", - говорится в твите.

Джонсон также отметил, что 65 млн. фунтов выделила и Шотландия, объявившая о готовности принять украинских беженцев.

"Я только что разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 млн фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия на 6000 украинских беженцев", - заявил Джонсон.