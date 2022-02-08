Шотландия – это не подарок, будет очень непросто: Ребров, которого сватали в сборную Украины, дал прогноз на плей-офф ЧМ-2022
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мнением, что сборной Украины по футболу будет очень непросто в матче с Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022
Об этом сообщает "Команда №1".
По словам Реброва, не нужно радоваться жребию плей-офф ЧМ-2022.
"Будет очень сложно. Кто-то радуется жребию, кто-то уже прикидывает шансы в паре Австрия – Уэльс. Но Шотландия – это не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким напряжением я всегда говорю футболистам – меньше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке.Считаю, что психологический фактор может стать основным.Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде очень непросто. Нужно быть готовым к интенсивному футболу, который показывает эта команда.Особенно дома. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках", – сказал Ребров.
Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
Как известно, перед назначением Александра Петракова шли разговоры о приглашении в сборную Украины Сергея Реброва.
- Напомним, 26 ноября 2021 стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии .
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