"Шось летить". На Львовщине создали чат-бот, чтобы сообщать ВСУ о летающих объектах
На Львовщине создали чат-бот, с помощью которого люди могут сообщать бойцам противовоздушной обороны о ракетах, самолетах или беспилотниках врагов
Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Чтобы сообщить о летающих объектах, нужно найти чат-бот (@rusrocketfly_bot) в Telegram и авторизироваться по телефону. Чат-бот реагирует только на номера украинских мобильных операторов.
Как работает чат-бот:
- сперва выбираете в меню чат-бота объект, который вы заметили: ракету, самолет или беспилотник;
- далее бот предлагает вам поделиться своей геолокацией, вы соглашаетесь, бот попросит подтвердить ваше намерение, подтверждаете;
- специалисты примут в работу полученную информацию.
"Нам всем очень важно, чтобы чат-ботом "Шось летить" начали пользоваться наиболее внимательные люди во всех регионах. На каждое сообщение, которое вы пришлете, будут реагировать те, кто сегодня ревностно прикрывает небо над нами. Поэтому прошу работать с ботом только тогда, когда действительно заметили что-нибудь подозрительное в небе", - добавил Максим Козицкий.
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