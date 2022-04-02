"Шось летить". На Львовщине создали чат-бот, чтобы сообщать ВСУ о летающих объектах

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



Чтобы сообщить о летающих объектах, нужно найти чат-бот (@rusrocketfly_bot) в Telegram и авторизироваться по телефону. Чат-бот реагирует только на номера украинских мобильных операторов.



Как работает чат-бот:

сперва выбираете в меню чат-бота объект, который вы заметили: ракету, самолет или беспилотник;

далее бот предлагает вам поделиться своей геолокацией, вы соглашаетесь, бот попросит подтвердить ваше намерение, подтверждаете;

специалисты примут в работу полученную информацию.

Напомним, украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте.

Разработали его специалисты Львовской ОВА совместно с IT-специалистами."Нам всем очень важно, чтобы чат-ботом "Шось летить" начали пользоваться наиболее внимательные люди во всех регионах. На каждое сообщение, которое вы пришлете, будут реагировать те, кто сегодня ревностно прикрывает небо над нами. Поэтому прошу работать с ботом только тогда, когда действительно заметили что-нибудь подозрительное в небе", - добавил Максим Козицкий.