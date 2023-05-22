Информацию о привлечении актера в фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого сегодня обнародовала кинокомпания SOTA Cinema Group и издание Holliwood Reporter.

Дополнительные подробности переговоров специально для Еспресо рассказал продюсер и автор идеи Олег Кохан.

Шон Пенн сыграет американского саунд-продюсера, случайно ставшего свидетелем начала войны 24 февраля 2022 года. Он будет главным героем финальной новеллы антологии "Война глазами животных", состоящей из 9 историй. Именно эта новелла, по словам Олега Кохана, содержит основной посыл и формирует смысл всего проекта.

Переговоры с актером прошли на днях в Каннах, в рамках кинофестиваля. "Обсуждение длилось три дня, мы сразу нашли общий язык, ведь мы разделяем общие ценности человечности и свободы", – рассказывает Кохан. По его словам, Шон Пенн прочитал сценарий, пообщался с режиссером Мирославом Слабошпицким и ознакомился с его режиссерским видением: всем этим он очень увлекся.

Актер также выразил собственные идеи и дополнения к образу героя. "Могу сказать, что Шон Пенн стал соавтором фильма", – отмечает Кохан.

Мирослав Слабошпицкий – известный украинский режиссер фильма "Племя", отмеченный рядом наград международных кинофестивалей.

"Для меня большая честь сотрудничать с невероятным актером и выдающимся человеком, одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном. Он был с нами во время нападения 24 февраля и глубоко исследует войну и Украину в своем документальном фильме. Его поддержка для нас бесценна, и ее невозможно переоценить", – прокомментировал Слабошпицкий.

Съемки киноновеллы с участием Шона Пенна пройдут в июле-августе этого года в Киеве и Лос-Анджелесе.

Выход фильма-антологии "Война глазами животных" запланирован на зиму 2023-2024 годов.

В декабре 2022 года кинокомпания SOTA CINEMA GROUP приступила к съемкам киноальманаха "Война глазами животных", который фокусирует внимание мирового сообщества на драматических событиях в Украине. Он расскажет пронзительные истории людей и животных в условиях войны.

Киноновеллы основываются на реальных историях. В последующем запланированы фестивальные туры и дистрибуция в Европе и мире.

По замыслу инициаторов, все сюжеты, которые войдут в киноальманах, а также другие интересные истории, впоследствии превратятся в аудиосериал и аудиокнигу.

"Нам крайне нужны новые креативные проекты и победы на всех фронтах, чтобы весь мир, открывающий для себя украинцев как сильную нацию, осознал, что мы защищаем общие ценности, а защита слабых – это дело сильных! Почти все наши истории основаны на реальных фактах и я убежден, что этот киноальманах станет мощным оружием нашей культурной дипломатии", – резюмировал Олег Кохан.