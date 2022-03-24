Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, чтобы совместно помогать украинским беженцам
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн объединился с польским городом, чтобы справиться с наплывом беженцев из Украины
Об этом пишет издание NFP.
Согласно договору, благотворительная организация "CORE", учрежденная Пенн и Энн Ли для помощи Гаити после землетрясения 2010 года, будет оказывать организационную и материальную поддержку Кракову. Она будет использовать свой опыт в предыдущих гуманитарных кризисах, чтобы консультировать власть.
Ли сообщил, что неправительственная организация уже собрала 1,5 миллиарда долларов в США, чтобы помочь украинцам, и оказывает поддержку как в Польше, так и в Румынии, куда прибыло более полумиллиона беженцев.
Сам Пенн был в Украине, работал над документальным фильмом, когда Россия начала полномасштабную войну. Об этом он написал в Twitter.
"Я и двое коллег пешком прошли милые к польской границе, покинув наш автомобиль на обочине дороги. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, большинство без каких-либо признаков багажа, и автомобиль, являющийся единственной ценностью", написал Шон. .
По данным издания, Краков был одним из главных направлений для приехавших в Польшу. Сейчас там проживает около 130 тысяч беженцев.
- Напомним, помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бізнес.
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