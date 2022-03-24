Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, чтобы совместно помогать украинским беженцам

Об этом пишет издание NFP.



Согласно договору, благотворительная организация "CORE", учрежденная Пенн и Энн Ли для помощи Гаити после землетрясения 2010 года, будет оказывать организационную и материальную поддержку Кракову. Она будет использовать свой опыт в предыдущих гуманитарных кризисах, чтобы консультировать власть.



Ли сообщил, что неправительственная организация уже собрала 1,5 миллиарда долларов в США, чтобы помочь украинцам, и оказывает поддержку как в Польше, так и в Румынии, куда прибыло более полумиллиона беженцев.



Сам Пенн был в Украине, работал над документальным фильмом, когда Россия начала полномасштабную войну. Об этом он написал в Twitter.



"Я и двое коллег пешком прошли милые к польской границе, покинув наш автомобиль на обочине дороги. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, большинство без каких-либо признаков багажа, и автомобиль, являющийся единственной ценностью", написал Шон. .

Напомним, помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бізнес.

По данным издания, Краков был одним из главных направлений для приехавших в Польшу. Сейчас там проживает около 130 тысяч беженцев.