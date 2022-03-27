Об этом сообщает CNN, – информирует Эспрессо.TV .

Если Академия откажет, то Шон Пен будет бойкотировать церемонию. К этому он призвал и посетителей. А также он пообещал избавиться от своей статуэтки, которую получил в 2008 году за роль в фильме "Молоко".

Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, которые считают себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если случится, надеюсь, все уйдут из зала", - заявил режиссер.