Шольца дожмут на поставку Украине танков Leopard 2, - эксперт по безопасности Хара
Эксперт по вопросам внешней и безопасностной политики "Центра оборонных стратегий" Александр Хара считает, что западные союзники дожмут канцлера Шольца предоставить Украине танки на следующем заседании группы "Рамштайн"
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"В США уже несколько месяцев публично заявляют о том, что они поддерживают любое решение европейских партнеров о предоставлении любых видов вооружения для того, чтобы Украина могла себя защищать. Также вчера один из глав Пентагона, который был в Киеве, сказал, что США не собираются поставлять танки Abrams, поскольку с логистической точки зрения это займет немало времени. Поэтому решение о поставках в Украину танков Leopard 2 является лучшим на этом этапе войны", - пояснил Хара.
Эксперт по безопасности убежден, что канцлер Шольц примет положительное решение по поставке Украине танков Leopard 2.
"Танки Leopard 2 производятся в Германии. Их достаточное количество во всех европейских странах, которые являются членами НАТО. Поэтому именно эти танки можно скорее поставить в Украину, чем перебрасывать из США именно Abrams. Позиция же Шольца по этому вопросу зависит от него лично, однако и его советники играют значительную роль для принятия такого решения. Однако, я убежден, что союзники дожмут Шольца по вопросу поставки танков Leopard 2. Хотя бы для снятия запрета на поставку танков немецкого производства из третьих стран", - добавил он.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.
- Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.
19 января Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для снабжения немецких танков Leopard 2 Украине
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