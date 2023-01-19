Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"В США уже несколько месяцев публично заявляют о том, что они поддерживают любое решение европейских партнеров о предоставлении любых видов вооружения для того, чтобы Украина могла себя защищать. Также вчера один из глав Пентагона, который был в Киеве, сказал, что США не собираются поставлять танки Abrams, поскольку с логистической точки зрения это займет немало времени. Поэтому решение о поставках в Украину танков Leopard 2 является лучшим на этом этапе войны", - пояснил Хара.

Эксперт по безопасности убежден, что канцлер Шольц примет положительное решение по поставке Украине танков Leopard 2.

"Танки Leopard 2 производятся в Германии. Их достаточное количество во всех европейских странах, которые являются членами НАТО. Поэтому именно эти танки можно скорее поставить в Украину, чем перебрасывать из США именно Abrams. Позиция же Шольца по этому вопросу зависит от него лично, однако и его советники играют значительную роль для принятия такого решения. Однако, я убежден, что союзники дожмут Шольца по вопросу поставки танков Leopard 2. Хотя бы для снятия запрета на поставку танков немецкого производства из третьих стран", - добавил он.