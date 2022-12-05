Шольц заявил о "решающей роли" Германии в противостоянии имперским претензиям Путина в Европе
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решающая роль страны в этот момент истории состоит в том, чтобы стать одним из главных поставщиков безопасности в Европе
Об этом сообщило издание Foreign Affairs .
"Наглое нападение России на Украину в феврале 2022 года открыло принципиально новую реальность: империализм вернулся в Европу. Россия использует одни из самых ужасных военных методов XX века и причиняет невыразимые страдания Украине", - заявил Шольц.
Также, по его словам, новая роль Германии потребует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую его правительство примет через несколько месяцев, будет отражать этот факт.
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"В течение последних трех десятилетий решения безопасности Германии и оснащения вооруженных сил страны принимались на фоне мирной Европы. Теперь ведущим вопросом будет то, каким угрозам мы и наши союзники должны противостоять в Европе, прежде всего со стороны России. Это и потенциальные нападения на территорию союзников, и кибервойна, и даже отдаленная вероятность ядерной атаки, которой не так уж и тонко угрожал Путин", - отметил Шольц.
Кроме того, он также подчеркнул, что Германия будет продолжать свои усилия по поддержке Украины столько, сколько будет необходимо.
"Запад должен отстаивать демократические ценности и защищать открытое общество, но мы должны сопротивляться искушению вновь разделить мир на союзы. Это значит, что мы должны создавать новые партнерские отношения, строить их прагматично и без идеологических шор", - написал Шольц.
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По словам Шольца, необходимо более сильное европейское и трансатлантическое единство.
"Трансатлантическое партнерство по-прежнему имеет очень важное значение для решения проблем, связанных с потенциальным нападением России на союзную территорию, а сближение Китая с Тайванем требует более тесного партнерства во всем мире", - отметил Шольц.
- 1 декабря Германия приняла новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard.
- Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщили о совместном обращении в НАТО с просьбой координировать защиту подводной инфраструктуры Европы на фоне атак на газопроводы "Северный поток".
- 2 декабря стало известно, что вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.
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