Шольц заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина 15 февраля.



Канцлер подчеркнул свою обеспокоенность тем, что на границе Украины находится около 100 тысяч российских военных без явной причины.



"Срочно нужна деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война", - заявил немецкий канцлер.



Олаф Шольц подчеркнул, что дипломатические возможности пока не исчерпаны.



"Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над мирным разрешением этого кризиса. Мы слышим, что некоторые подразделения отводятся, и это хороший знак. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится", - сказал Шольц, имея в виду заявление Минобороны РФ об отводе части войск с территорий возле украинской границы.



По его словам, партнеры в ЕС и НАТО и Россия готовы говорить о конкретных шагах по укреплению общей безопасности, в частности в рамках Совета НАТО - Россия и нового процесса диалога ОБСЕ на высшем уровне. Эти переговоры будут проходить в рамках принципов неприкосновенности границ, суверенитета и территориальной целостности всех государств.



"Давайте обсуждать все это в рамках диалога. Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедствием для всех. Для федерального правительства вполне понятно, что дальнейшая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой тяжелые экономические, политические и стратегические последствия", - подчеркнул канцлер Германии.



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