Шольц заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины еще не исчерпаны, и призвал РФ к срочной деэскалации
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина 15 февраля.
Канцлер подчеркнул свою обеспокоенность тем, что на границе Украины находится около 100 тысяч российских военных без явной причины.
"Срочно нужна деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война", - заявил немецкий канцлер.
Олаф Шольц подчеркнул, что дипломатические возможности пока не исчерпаны.
"Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над мирным разрешением этого кризиса. Мы слышим, что некоторые подразделения отводятся, и это хороший знак. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится", - сказал Шольц, имея в виду заявление Минобороны РФ об отводе части войск с территорий возле украинской границы.
По его словам, партнеры в ЕС и НАТО и Россия готовы говорить о конкретных шагах по укреплению общей безопасности, в частности в рамках Совета НАТО - Россия и нового процесса диалога ОБСЕ на высшем уровне. Эти переговоры будут проходить в рамках принципов неприкосновенности границ, суверенитета и территориальной целостности всех государств.
"Давайте обсуждать все это в рамках диалога. Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедствием для всех. Для федерального правительства вполне понятно, что дальнейшая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой тяжелые экономические, политические и стратегические последствия", - подчеркнул канцлер Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.09
Покупка 28.09Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное