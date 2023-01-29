Шольц заявил, что в дальнейшем будет звонить по телефону Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц будет в дальнейшем общаться с российским диктатором: требованием для переговоров остается вывод войск РФ из Украины
Об этом Олаф Шольц заявил немецкому Tagesspiegel, пишет Welt.
"Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну", - заявил он.
Канцлер ФРГ добавил: пока Российская Федерация не прекратит вооруженную агрессию, нынешняя ситуация не изменится. И хотя телефонные разговоры с Владимиром Путиным "не были невежливы по тону", российский диктатор снова и снова давал понять, что хочет "инкорпорировать части своей соседней страны силой", и это "неприемлемо".
"Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожскую АЭС, но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир исходит из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - подчеркнул Олаф Шольц.
- Напомним, днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что продолжит говорить с Россией даже вопреки критике, которую это вызывает.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное