Шольц заявил, что в дальнейшем будет звонить по телефону Путину

Об этом Олаф Шольц заявил немецкому Tagesspiegel, пишет Welt.

"Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну", - заявил он.

Канцлер ФРГ добавил: пока Российская Федерация не прекратит вооруженную агрессию, нынешняя ситуация не изменится. И хотя телефонные разговоры с Владимиром Путиным "не были невежливы по тону", российский диктатор снова и снова давал понять, что хочет "инкорпорировать части своей соседней страны силой", и это "неприемлемо".

"Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожскую АЭС, но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир исходит из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что продолжит говорить с Россией даже вопреки критике, которую это вызывает.

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