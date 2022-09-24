Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что РФ не выиграет войну против Украины, а Германия и Европа в целом должны выиграть собственные битвы в войне против России
Об этом сообщает Bundeskanzler со ссылкой на заявление Шольца.
По его словам, все видят ужасные картины войны, которую РФ начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях.
"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – заявил канцлер.
Шольц добавил, что и Германия, и Европа в целом должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне.
"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", – добавил Шольц.
- 21 сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что если стремиться к реальному окончанию войны, нельзя принимать мир на условиях Кремля.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страны, отказывающиеся встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма.
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