Шольц заявил, что "публичные соревнования" в поставках оружия Украине вредят единству партнеров
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что западные партнеры устроили "публичные соревнования" по поставкам оружия для ВСУ, в частности, сказал, что это вредит единству партнеров
Об этом Олаф Шольц заявил во время выступления в бундестаге, передает Reuters.
Канцлер Германии убежден, что среди западных партнеров Украины есть "публичные соревнования" в том, кто может поставить больше оружия, и это вредит единству союзников.
"Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование друг с другом по принципу: танки, подлодки, самолеты – кто просит больше?" - сказал он.
Олаф Шольц отметил необходимость в конфиденциальности решений об оказании помощи Украине, говоря в контексте сотрудничества ФРГ с президентом США Джо Байденом по поставкам танков:
"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала готовя решения конфиденциально – и лишь потом сообщая о них", – сказал канцлер.
- Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что страна будет избегать эскалации, которая может привести к войне России и Североатлантического альянса.
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