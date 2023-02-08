Об этом Олаф Шольц заявил во время выступления в бундестаге, передает Reuters.

Канцлер Германии убежден, что среди западных партнеров Украины есть "публичные соревнования" в том, кто может поставить больше оружия, и это вредит единству союзников.

"Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование друг с другом по принципу: танки, подлодки, самолеты – кто просит больше?" - сказал он.

Олаф Шольц отметил необходимость в конфиденциальности решений об оказании помощи Украине, говоря в контексте сотрудничества ФРГ с президентом США Джо Байденом по поставкам танков:

"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала готовя решения конфиденциально – и лишь потом сообщая о них", – сказал канцлер.