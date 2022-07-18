Об этом говорится в статье Олафа Шольца на сайте правительства ФРГ.

Немецкий канцлер подчеркнул, что агрессию Путина следует противодействовать и она не должна сойти ему безнаказанно.

"Если сейчас не противодействовать агрессии Путина, то он может продолжить. Мы это видели: вторжение в Грузию в 2008 году, затем аннексию Крыма в 2014 году, нападение на восток Украины и, наконец, в феврале этого года, на всю страну. Если Путину это сойдет с рук, это означает, что силой можно нарушать право практически без последствий. Тогда наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", — сказал Шольц.

"Германия значительно увеличит свое присутствие на территории восточного фланга Альянса – в Литве, Словакии, на Балтийском море. Мы делаем это, чтобы удержать Россию от нападения на наш Альянс. В то же время мы четко даем понять: да, мы готовы защищать любую часть территории Альянса так же, как мы защищали бы свою собственную страну. Мы это обещаем. И мы можем в ответ рассчитывать на это обещание от каждого из наших союзников", — заявил канцлер Германии.

18 июля Шольц заявил, что Германия не отменит санкций в случае заключения мира на условиях России.

17 июля стало известно, что в бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине.

14 июля лидер партии Шольца Рольф Мютзених заявил, что переговоры с РФ возможны, впрочем, при определенных условиях.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что переговоры с Россией пока невозможны, поскольку Москва отказывается говорить даже о гуманитарных коридорах для гражданских.

2 апреля Бербок заявила, что пока в Украине продолжаются бомбардировки, разговоры Путина о мирных переговорах не следует воспринимать серьезно.

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