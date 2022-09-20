Шольц заявил, что Германия не признает псевдореферендумы РФ о присоединении территорий Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг объявленные оккупантами планы относительно "референдумов" о присоединении к России в четырех областях Украины как неприемлемые
Об этом сообщает издание Spiegel.
"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты", - заявил Шольц журналистам в Нью-Йорке.
Читайте также: Незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов, - Подоляк
Он подчеркнул, что на них не распространяется "международное право и договоренности, достигнутые международным обществом".
- 1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
- 8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам", оккупанты требуют у выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.
- Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
- 19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что незаконный "референдум" во вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное