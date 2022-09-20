Об этом сообщает издание Spiegel.

"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты", - заявил Шольц журналистам в Нью-Йорке.

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Он подчеркнул, что на них не распространяется "международное право и договоренности, достигнутые международным обществом".

1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам", оккупанты требуют у выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.

Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что незаконный "референдум" во вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ.

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