Об этом он сказал Spiegel .

"Я очень рано дал понять, что речь идет не о боевой авиации, и я делаю это и здесь", - сказал политик.

"Ни при каких обстоятельствах мы не будем отправлять наземные войска. Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. Такого не было до сих пор и не будет в будущем", – добавил Шольц.

Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.

25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Альянс не является стороной конфликта в Украине, ведь не направляет на фронт своих солдат и не передает самолеты.