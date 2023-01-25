Шольц заявил, что Германия не будет предоставлять Украине боевую авиацию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил передачу Украине боевой авиации. Также он подчеркнул, что Германия не будет отправлять на фронт своих солдат
Об этом он сказал Spiegel .
"Я очень рано дал понять, что речь идет не о боевой авиации, и я делаю это и здесь", - сказал политик.
"Ни при каких обстоятельствах мы не будем отправлять наземные войска. Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. Такого не было до сих пор и не будет в будущем", – добавил Шольц.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- 25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Альянс не является стороной конфликта в Украине, ведь не направляет на фронт своих солдат и не передает самолеты.
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