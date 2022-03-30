Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины
Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт, передает Reuters.
Как рассказал Гебестрейт на очередной пресс-конференции, Шольц продемонстрировал "общую готовность" в вопросе роли Германии как гаранта безопасности в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Представитель немецкого правительства добавил, что не хочет спекулировать на том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное