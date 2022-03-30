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Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины

30 мартa, 2022 среда
16:39
Мир Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины

Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт, передает Reuters.

Как рассказал Гебестрейт на очередной пресс-конференции, Шольц продемонстрировал "общую готовность" в вопросе роли Германии как гаранта безопасности в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель немецкого правительства добавил, что не хочет спекулировать на том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

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Германия
война с Россией
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