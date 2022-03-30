Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт, передает Reuters.



Как рассказал Гебестрейт на очередной пресс-конференции, Шольц продемонстрировал "общую готовность" в вопросе роли Германии как гаранта безопасности в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Представитель немецкого правительства добавил, что не хочет спекулировать на том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.



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