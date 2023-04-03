Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Молдовы Майю Санду, что Берлин поддерживает евроинтеграционные стремления Молдовы, в частности, учитывая угрозы со стороны РФ
Об этом, как сообщает CNN, он сказал во время пресс-конференции в Бухаресте.
"Молдова является частью нашей европейской семьи. Летом мы предоставили ей статус кандидата. И я очень приветствую то, как решительно Молдова взялась за необходимые реформы, необходимые для вступления в ЕС", - сказал Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом и президентом Молдовы Майей Санду.
"Молдова может быть уверена в нашей поддержке на этом пути. Я сегодня еще раз заверил в этом президента [Санду]. Молдова не одинока, а получает массовую международную поддержку", – добавил канцлер Германии.
Он также выразил "большую обеспокоенность" сообщениями о возможных попытках России дестабилизировать Молдову. И сказал, что Германия сделает "все возможное", чтобы помочь Молдове противостоять попыткам дестабилизации со стороны России.
Майя Санду во время пресс-конференции подчеркнула, что проекты, в которых Молдова принимает совместное участие с Румынией и Германией, очень полезны для граждан ее страны и приблизят Молдову к вступлению в Евросоюз.
Также Санду попросила поддержки Запада для защиты страны от "гибридных атак" со стороны России и других попыток дестабилизировать ситуацию в стране, передает "Немецкая волна". Она отметила, что Молдове необходимо, в частности, западное оружие и военная поддержка, чтобы повысить оборонные возможности страны.
"Наши дискуссии подтвердили наши крепкие связи и общую заинтересованность в обеспечении европейской безопасности перед лицом агрессии России против Украины", – написала также Санду в твиттере.
- Президент Молдовы Мая Санду 30 марта заявила, что Кремль хочет установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины так же, как он использует Беларусь.
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