English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Шольц выступил за начало переговоров по вступлению в ЕС с Северной Македонией

Шольц выступил за начало переговоров по вступлению в ЕС с Северной Македонией

11 июня, 2022 суббота
18:31
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время

Об этом сообщает DW .

"Переговоры по присоединению, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. Во всяком случае, я буду активно за это выступать", - заявил Шольц на встрече с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

По словам канцлера, Германия серьезно относится к интеграции западнобалканских государств в Евросоюз.

"ЕС дал слово, в частности Северной Македонии, которая выполнила все требования для начала переговоров о вступлении. Мы, как Евросоюз, тоже обязаны выполнять наши собственные обещания", - сказал он.

Канцлер также отметил, что страна позицию ЕС и санкции против России.

Ковачевски надеется, что июньский саммит ЕС подтвердит начало переговоров по вступлению страны в ЕС.

"Визит канцлера Шольца является убедительным сигналом того, что Берлин признает, что мы отвечаем критериям начала переговоров о вступлении", - сказал он.

Северная Македония 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС. В июне 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией из-за спора о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.

По словам премьера, страна ведет переговоры с Болгарией по устранению препятствий на вступление в ЕС, но договоренностей зафиксировано не было.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
Северная Македония
Олаф Шольц
Читайте также:
На фото гаубица М109А3
11 июня, 2022 суббота
Украинские войска находятся в ловушке в артиллерийской войне на критических линиях фронта – ISW
окупанти
10 июня, 2022 пятница
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
10 июня, 2022 пятница
"Мы должны покончить с глупостью": Германия изменяет правила экспорта оружия, что облегчит его поставку в Украину
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
11 июня
19:40
ОБСЕ
ОБСЕ не эвакуировала своих украинских работников после 24 февраля и прекратила с ними связь, - Politico
19:40
В Одесской области во время купания мужчина задел мину и погиб
19:27
Эксклюзив
Упрощенная процедура получения украинского гражданства может быть только для иностранных воинов ВСУ, - Наливайченко
19:27
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
ВСУ сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке и отразили наступление в районе Попасной, - Генштаб
19:18
На войне с РФ погиб чешский доброволец
19:15
В Мариуполе рашисты переименовали площадь Свободы и мира и повесили триколор, - советник мэра
19:09
Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата, но будут условия, - Bloomberg
19:03
Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"
"Мечты сбываются": экс-вице-президент "Газпромбанка" Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"
19:01
Эксклюзив
Литовцы смотрят на Путина с жалостью, у него комплекс Наполеона, - литовский журналист Андрюс Тапинас
19:00
Франция не настроена идти на уступки России, – представитель Макрона
18:59
"Регионал" Балицкий стал выдавать российские паспорта в Мелитополе
18:47
зерно
В Одесской области началась жатва, собирают ячмень - ОВА
18:31
Беларусь проведет серию военных учений в пограничной с Украиной Гомельской области
18:24
"Портрет нашего врага – варвары": в Минкульте назвали количество разрушенных памятников
18:00
Связь между Запорожской атомной электростанцией и МАГАТЭ удалось восстановить, - Энергоатом
17:59
Экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций, - Reuters
17:57
Украина разбила Армению в Лиге наций
17:50
В Мариуполе трактор МЧС России подорвался на мине, трое оккупантов погибли, - советник мэра
17:46
Тяжелое оружие, седьмой пакет санкций и разблокирование экспорта: о чем Кулеба говорил с главами МИД Польши и Литвы
17:43
Эксклюзив
Франция и Германия в критический момент протянули руку помощи России, - Пионтковский
17:41
Семья британца, которому на Донбассе грозит смертная казнь, призывает его освободить
17:37
По всей Донецкой области отсутствует свет, - мэр Краматорска
17:30
До конца следующей недели Еврокомиссия предоставит вывод о статусе кандидата в ЕС для Украины
17:27
ВСУ контролируют треть Северодонецка, - мэр Стрюк
17:11
У оккупантов есть план на следующие четыре месяца войны, - ГУР
16:47
Правительство США бойкотирует российский экономический форум в Петербурге и призывает остальные страны делать то же самое
16:43
На фото Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен
Экспорт электричества, отмена тарифов и €9 млрд: итоги переговоров Зеленского с главой Еврокомиссии
16:37
Зеленский
Все российские чиновники, судьи и банки: Зеленский выразил мнение, что должно быть в седьмом пакете санкций ЕС
16:26
В приграничной Брянской области РФ загорелась ремонтная база оккупантов. Вместе с техникой
16:12
Тайвань выделит 1,2 миллиона долларов на восстановление украинских храмов, разрушенных армией РФ
16:10
На Запорожье рашисты похитили голову студсовета
16:06
Эксклюзив
Троянским коням нельзя давать украинские паспорта: отъе****сь от нас, - юрист Загребельская
15:55
Украинские войска ведут контрнаступление вблизи Херсона, - городской совет
15:51
В оккупированном Херсоне принять гражданство РФ согласились только 24 человека
15:46
Сингапур передаст Украине кареты "скорой", пожарное снаряжение и миноискатели, - амбассадор Зеленко
15:39
Эксклюзив
В некоторых направлениях Запорожской области ВСУ отодвинули оккупантов к границам области, - боец "Легиона Свободы"
15:24
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили футболку
15:20
За сутки украинские пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов
15:11
Олаф Шольц
Шольц призвал Сербию ввести против РФ санкции и договориться с Косово
15:06
Эксклюзив
Кастинг на должность Путина начался, - Пионтковский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV