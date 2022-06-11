Шольц выступил за начало переговоров по вступлению в ЕС с Северной Македонией
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время
Об этом сообщает DW .
"Переговоры по присоединению, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. Во всяком случае, я буду активно за это выступать", - заявил Шольц на встрече с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.
По словам канцлера, Германия серьезно относится к интеграции западнобалканских государств в Евросоюз.
"ЕС дал слово, в частности Северной Македонии, которая выполнила все требования для начала переговоров о вступлении. Мы, как Евросоюз, тоже обязаны выполнять наши собственные обещания", - сказал он.
Канцлер также отметил, что страна позицию ЕС и санкции против России.
Ковачевски надеется, что июньский саммит ЕС подтвердит начало переговоров по вступлению страны в ЕС.
"Визит канцлера Шольца является убедительным сигналом того, что Берлин признает, что мы отвечаем критериям начала переговоров о вступлении", - сказал он.
Северная Македония 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС. В июне 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией из-за спора о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.
По словам премьера, страна ведет переговоры с Болгарией по устранению препятствий на вступление в ЕС, но договоренностей зафиксировано не было.
- Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в 2022 году.
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