Шольц "вскоре" встретится с Путиным в Москве после поездки в США
Канцлер Германии Олаф Шольц после поездки в США планирует посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить напряженную ситуацию на границах Украины
Об этом сообщает Politico.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "вскоре" поедет в Москву, чтобы встретиться с президентом России на фоне ситуации на украинской границе, которую он назвал "очень серьезной".
Хотя он не назвал дату своей поездки в Москву, Шольц сказал, что встреча "запланирована и состоится в скором времени".
"Нельзя не заметить, что на украинской границе много солдат и военных. Все это может быть предпосылкой для военных действий. Поэтому так важно, чтобы мы ясно осознавали то, о чем мы говорим и к чему готовимся, а именно то, что угроза территориальному суверенитету и целостности Украины, а также нападение на ее военных может иметь очень высокую цену. И я думаю, что этот сигнал поняли", - заявил немецкий канцлер.
- Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве в НАТО новых стран из Восточной Европы не стоит на повестке дня.
- Ранее сообщалось, что встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ запланирована на 7 февраля. Лидеры стран обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.
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