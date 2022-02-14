Шольц: Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и странно, почему Россия подчеркивает это

Об этом канцлер Германии заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV.



"Вопрос о членстве в альянсах на данный момент неактуален, поэтому несколько странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Олаф Шольц.



Он подчеркнул, что принцип свободного выбора альянса не может являться предметом дискуссий. Речь не идет о каких-либо сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где ему быть или не быть.



Канцлер Германии подчеркнул, что на данный момент главная задача состоит в том, чтобы не довести ситуацию до эскалации.



"Мы сейчас должны преодолеть очень серьезный вызов на украинской границе, там очень много российских военных и техники. Мы это видим на море и со стороны Молдовы, а также учения в Беларуси", - сказал Шольц.



По его словам, сейчас важно добиваться деэскалации со стороны РФ на таких площадках, как Нормандский формат, Совет НАТО-Россия или разные форматы ОБСЕ.



При этом президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не отказывается от стремления вступить в НАТО.



"От нас нет сигнала, что для нас членство в НАТО – неактуально", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.



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