Шольц: Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и странно, почему Россия подчеркивает это
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому странно, что Россия настаивает на "гарантиях безопасности" и об отказе Альянса от расширения на восток
Об этом канцлер Германии заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV.
"Вопрос о членстве в альянсах на данный момент неактуален, поэтому несколько странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что принцип свободного выбора альянса не может являться предметом дискуссий. Речь не идет о каких-либо сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где ему быть или не быть.
Канцлер Германии подчеркнул, что на данный момент главная задача состоит в том, чтобы не довести ситуацию до эскалации.
"Мы сейчас должны преодолеть очень серьезный вызов на украинской границе, там очень много российских военных и техники. Мы это видим на море и со стороны Молдовы, а также учения в Беларуси", - сказал Шольц.
По его словам, сейчас важно добиваться деэскалации со стороны РФ на таких площадках, как Нормандский формат, Совет НАТО-Россия или разные форматы ОБСЕ.
При этом президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не отказывается от стремления вступить в НАТО.
"От нас нет сигнала, что для нас членство в НАТО – неактуально", - заявил Зеленский.
- Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
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