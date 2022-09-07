Об этом Зеленский сообщил в собственном твиттере.

"Поблагодарил за подтверждение €5 млрд макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины", - отметил глава государства.

7 сентября Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Известно, что 18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

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