Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина
Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого стороны охватили "широкий список тем"
Об этом Зеленский сообщил в собственном твиттере.
"Поблагодарил за подтверждение €5 млрд макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины", - отметил глава государства.
- 7 сентября Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Известно, что 18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное