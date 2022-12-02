Шольц в разговоре с Путиным призвал его вывести войска из Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу, 2 декабря, телефонный разговор с президентом РФ, в ходе которого осудил обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине
Об этом сообщается на сайте главы немецкого правительства.
"Часовой разговор был посвящен захватнической войне России против Украины и ее последствиям", - говорится в сообщении.
Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности.
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Шольц также призвал президента страны-агрессора как можно скорее достичь дипломатического решения, "включая вывод российских войск".
Также сообщается, что во время разговора речь шла о мировой продовольственной безопасности. Канцлер и президент РФ отметили важную роль недавно обновленного Соглашения по зерну под эгидой ООН.
- По состоянию на 2 декабря известно, что Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard, правительство надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.
- Стало известно, что вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.
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