Шольц в разговоре с Путиным призвал его вывести войска из Украины

Об этом сообщается на сайте главы немецкого правительства.

"Часовой разговор был посвящен захватнической войне России против Украины и ее последствиям", - говорится в сообщении.

Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности.

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Шольц также призвал президента страны-агрессора как можно скорее достичь дипломатического решения, "включая вывод российских войск".

Также сообщается, что во время разговора речь шла о мировой продовольственной безопасности. Канцлер и президент РФ отметили важную роль недавно обновленного Соглашения по зерну под эгидой ООН.

По состоянию на 2 декабря известно, что Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard, правительство надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.

Стало известно, что вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.

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