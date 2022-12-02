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Шольц в разговоре с Путиным призвал его вывести войска из Украины

2 декабря, 2022 пятница
15:48
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу, 2 декабря, телефонный разговор с президентом РФ, в ходе которого осудил обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине

Об этом сообщается на сайте главы немецкого правительства.

"Часовой разговор был посвящен захватнической войне России против Украины и ее последствиям", - говорится в сообщении.

Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности.

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Шольц также призвал президента страны-агрессора как можно скорее достичь дипломатического решения, "включая вывод российских войск".

Также сообщается, что во время разговора речь шла о мировой продовольственной безопасности. Канцлер и президент РФ отметили важную роль недавно обновленного Соглашения по зерну под эгидой ООН.

  • По состоянию на 2 декабря известно, что Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard, правительство надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.
  • Стало известно, что вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.

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ООН
Германия
война с Россией
Олаф Шольц
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