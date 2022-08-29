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Главная Мир Шольц в Праге, в речи о будущем Европы, заявил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы, - журналист "Радио Свобода" Хотин
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Шольц в Праге, в речи о будущем Европы, заявил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы, - журналист "Радио Свобода" Хотин

29 августа, 2022 понедельник
19:15
Мир Олаф Шольц

Ростислав Хотин, журналист "Радио Свобода", отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что его страна берет на себя ответственность помогать Украине в двух вещах - это артиллерия и ПВО

В эфире Еспресо журналист "Радио Свобода" прокомментировал важные акценты в выступлении канцлера Германии Олаф Шольц во время его пребывания с визитом в Праге 29 августа.

"Олаф Шольц выступил в Карловом университете с ключевой речью, в которой наметил будущее видение объединенной Европы и отметил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы. Шольц поддержал кандидатский статус и будущее членство в Европейском Союзе для Украины, Молдовы и, возможно, Грузии, а также для шести стран западных Балкан: Албания, Босния, Косово, Северная Македония, Черногория, Сербия. Интересный месседж был от канцлера Германии в отношении Румынии, Хорватии и Болгарии, которые, по его мнению, уже созрели присоединиться к Шенгенской зоне". – сообщил журналист.

Ростислав Хотин подчеркнул еще одно заявление Шольца, которое касалось того, чтобы в будущем не было блокирования консенсусных решений среди стран ЕС, и нужно будет в ключевых вопросах внешней политики принимать решения  не консенсусно, с согласия всех членов ЕС, а голосованием по принципу большинства.

"Что касается Украины, то Шольц в будущем видит ее членом ЕС. Также подтвердил, что поддержка Украины будет происходить столько сколько нужно. О практических вещах, таких как военная помощь, канцлер сказал, что Германия берет на себя ответственность помогать Украине в двоух вещах, которые должны сделать Украину очень сильной – это артиллерия и ПВО. Также он отметил, что будут предоставлены радары, дроны и системы противовоздушной обороны", - проинформировал Хотин.

Журналист "Радио Свобода" добавил, что в последующие дни министры иностранных дел, находящиеся с визитом в Праге, будут обсуждать вопрос об отмене упрощенного визового режима для граждан России и Беларуси.

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