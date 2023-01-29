Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине истребителей: предостерег от "повышения ставок"

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

Стало известно, что комментируя призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника, к предоставлению истребителей, Шольц предостерег "вступление в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", - подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков в Киев.

Он, в частности, подчеркнул, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", - отметил Шольц, добавив, что "не допустит такой эскалации".

29 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц будет в дальнейшем общаться с российским диктатором : требованием для переговоров остается вывод войск РФ из Украины.

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