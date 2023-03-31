Шольц в годовщину освобождения Бучи: Россия не победит
В годовщину освобождения Бучи от российских окупантов канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не победит в войне с Украиной
Об этом канцлер написал в twitter .
Чиновник отметил, что зверства в Буче год назад показали всему миру, что означает война, которую ведет президент России Владимир Путин.
"Эти кадры выжжены и в моей памяти. Эти преступления не должны остаться безнаказанными. Вот почему мы объединились вокруг Украины. Россия не победит!" – написал Шольц.
- 31 марта Генпрокуроратура опубликовала статистику военных преступлений в Буче. Ежедневно россияне совершали более 270 преступлений. Более 1400 мирных жителей убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное