Об этом канцлер написал в twitter .

Чиновник отметил, что зверства в Буче год назад показали всему миру, что означает война, которую ведет президент России Владимир Путин.

"Эти кадры выжжены и в моей памяти. Эти преступления не должны остаться безнаказанными. Вот почему мы объединились вокруг Украины. Россия не победит!" – написал Шольц.