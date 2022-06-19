Шольц указал на главную ошибку Меркель в отношениях с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его предшественница в должности Ангела Меркель вела ошибочную экономическую политику в отношении России
Об этом сообщает Die Welt .
"В экономической политике Германии было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наше энергоснабжение на России, не построив необходимую инфраструктуру, чтобы мы могли быстро изменить курс, если случится самое худшее", - сказал Шольц и добавил, что теперь ФРГ вынуждена быстро наверстать потерянное.
В то же время, он поддержал Меркель в желании мирно сосуществовать с Россией.
"Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной", - заявил Шольц.
- 18 июня Ангела Меркель заявила, что не считает решение о строительстве "Северного потока - 2" ошибочным.
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