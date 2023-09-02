Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

По информации источника, сейчас Олаф Шольц не очень хорошо себя чувствует.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - заявила представитель канцлера Германии.