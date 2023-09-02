Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время занятия спортом и травмировался
Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.
По информации источника, сейчас Олаф Шольц не очень хорошо себя чувствует.
"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - заявила представитель канцлера Германии.
- В июле канцлер Германии Олаф Шольц подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения России и до 2027 года Германия потратит на поставки оружия Украине около 17 миллиардов евро.
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