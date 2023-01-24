Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Руководство Германии, в частности канцлер Олаф Шольц, сознательно, уже не первый раз, задерживают поставки Украине вооружения. Это сознательное решение, все сделанные объяснения сейчас опровергнуты. Говорилось о том, что наши воины с высшим образованием не могут освоить танки. Говорилось, что заправлять чем-то особенным нужно, придумывали объяснения, какие угодно. На самом деле причины политические - это факт. Это сознательное промедление со снабжением вооружений. Заявляется, что может быть эскалация со стороны России, и Германия не хочет этого делать.Но, во-первых, у Украины уже есть танки, во-вторых, эскалация произошла без этого со стороны России", - подчеркнул Чалый.

Дипломат также добавил, что каждый непоставленный сейчас Leopard – это сотни наших погибших воинов.

"Нет аргументов у Германии. Я не знаю, чем держат россияне немцев. Или они не хотят идти впереди англосаксов, чтобы сохранить более особые отношения с будущей Россией, преступной Россией. Россией, которая сейчас разрушает европейскую безопасность и в том числе немецкую. Германия заявляет о желании быть локомотивом развития Европы вместе с Францией, но не демонстрирует решимость разделить общее лидерство стран НАТО", - подчеркнул Чалый.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин имел напряженный разговор с ближайшим советником канцлера Германии Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом из-за танков для Украины

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