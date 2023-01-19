Шольц сообщил Байдену условие поставки танков в Украину, - СМИ

Об этом говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

Это условие является требование к Вашингтону также принять решение о поставках своих танков Abrams.

Деталей дискуссии двух лидеров издания не приводит и отмечает, что Байден, очевидно, не взял на себя никаких обязательств во время разговора.

"Очевидно, США требуют от канцлера не только разрешить другим странам снабжать боевые танки Leopard 2, если Германия будет участвовать в таких поставках, но и сами будут поставлять определенное количество танков", – говорится в материале.

В последнее время давление на Германию со стороны других стран ЕС значительно усилилось, поскольку танки Leopard 2 – немецкого производства, поэтому Берлин должен давать согласие на их реэкспорт. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято на заседание Контактной группы по обороне Украины в эту пятницу.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.

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