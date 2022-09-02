Об этом Олаф Шольц заявил во время встречи с избирателями в немецком Эссене.

"Я говорю четко, что продолжу это делать (проводить переговоры. – Ред.)", – заявил Шольц.

По его мнению, если прекратить какие-либо контакты с Путиным, "тогда война будет продолжаться без конца".

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29 августа Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией.

Ранее посол в Германии Мельник назвал призыв однопартийцев Шольца не помогать оружием "изменой Украины".

21 августа Олаф Шольц признался, что Владимир Путин в разговоре с ним незадолго до полномасштабного вторжения заявил, что Украина и Белоруссия не должны существовать как независимые государства.

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