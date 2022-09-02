Шольц склонен продолжить телефонный диалог с Путиным
Канцлер Германии изъявил четкое желание продолжить дипломатический диалог с российским президентом
Об этом Олаф Шольц заявил во время встречи с избирателями в немецком Эссене.
"Я говорю четко, что продолжу это делать (проводить переговоры. – Ред.)", – заявил Шольц.
По его мнению, если прекратить какие-либо контакты с Путиным, "тогда война будет продолжаться без конца".
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- 21 августа Олаф Шольц признался, что Владимир Путин в разговоре с ним незадолго до полномасштабного вторжения заявил, что Украина и Белоруссия не должны существовать как независимые государства.
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