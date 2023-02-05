Об этом Олаф Шольц заявил в интервью Bild.

На вопрос журналиста, существует ли договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о неиспользовании оружия Запада для атак по российской территории канцлер ФРГ ответил: "В этом отношении есть консенсус".

Олаф Шольц в частности отреагировал на слова Владимира Путина о том, что "немецкие танки снова угрожают России":

"Его слова - часть серии непонятных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину. Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", - подчеркнул канцлер.

Также он заверил, что Германия и союзники предоставляют оружие Украине именно для защиты:

"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны".