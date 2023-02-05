Шольц: с Украиной есть консенсус по поводу неиспользования оружия Запада на территории РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса с Владимиром Зеленским: западное оружие не будет использоваться для атак по территории РФ
Об этом Олаф Шольц заявил в интервью Bild.
На вопрос журналиста, существует ли договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о неиспользовании оружия Запада для атак по российской территории канцлер ФРГ ответил: "В этом отношении есть консенсус".
Олаф Шольц в частности отреагировал на слова Владимира Путина о том, что "немецкие танки снова угрожают России":
"Его слова - часть серии непонятных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину. Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", - подчеркнул канцлер.
Также он заверил, что Германия и союзники предоставляют оружие Украине именно для защиты:
"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны".
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