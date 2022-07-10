Об этом сообщает DW .

Представители СДПГ (Социал-демократической партии) изучают сообщения девушек, которые на летней вечеринке партии испытали влияние "наркотиков изнасилования" - флунитразепама.

"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно доложено в парламентскую полицию", - заявил высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин.

Сейчас изучается 8 подозрительных случаев, других потенциальных жертв тоже призывают высказаться.

Лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст уже посоветовала этим девушкам сообщить об инциденте властям.

Летняя вечеринка СДПГ перед летней каникулой, которая продолжается до начала сентября, состоялась в среду в Берлине. В вечеринке приняли участие члены партии национального и местного уровней, их сотрудники и гости. Также присутствовал канцлер Олаф Шольц.

Флунитразепам – это снотворный препарат. Если употреблять его вместе с алкоголем, это может привести к провалам в памяти. В связи с этим эффектом его называют "наркотиком изнасилования".

6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в парламенте, назвал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) "партией России".

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