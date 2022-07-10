Шольц рискует попасть в секс-скандал из-за вечеринки, где девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"
На вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца нескольким девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"
Об этом сообщает DW .
Представители СДПГ (Социал-демократической партии) изучают сообщения девушек, которые на летней вечеринке партии испытали влияние "наркотиков изнасилования" - флунитразепама.
"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно доложено в парламентскую полицию", - заявил высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин.
Сейчас изучается 8 подозрительных случаев, других потенциальных жертв тоже призывают высказаться.
Лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст уже посоветовала этим девушкам сообщить об инциденте властям.
Летняя вечеринка СДПГ перед летней каникулой, которая продолжается до начала сентября, состоялась в среду в Берлине. В вечеринке приняли участие члены партии национального и местного уровней, их сотрудники и гости. Также присутствовал канцлер Олаф Шольц.
Флунитразепам – это снотворный препарат. Если употреблять его вместе с алкоголем, это может привести к провалам в памяти. В связи с этим эффектом его называют "наркотиком изнасилования".
- 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в парламенте, назвал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) "партией России".
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