Шольц: Риск применения Россией ядерного оружия против Украины уменьшился

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию", – сказал Шольц.

Он добавил, что, несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался.

Шольц сказал, что Путин должен остановить войну, но после этого он будет готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, добавив, что это предлагалось до войны.

Издание пишет, что защищая поддержку Украины со стороны Германии, которая, по мнению критиков в Киеве и других странах Европы, была слишком сдержанной, Шольц заявил после Соединенных Штатов, что Германия была одним из крупнейших сторонников Украины, включая поставки оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. Такой конфликт имел бы только проигрыши - во всем мире", - сказал немецкий канцлер.

По словам лидера Германии, крупнейшая экономика Европы хорошо переживет зиму и останется сильной и успешной индустриальной нацией, поскольку она снизит свою зависимость от российских энергоносителей.

"Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе. Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными и производить нашу энергию полностью без природного газа, угля или нефти", – сказал Шольц.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны растет, но "Россия не нанесет удар первой", только в ответ.

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