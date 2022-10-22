Шольц рассказал, почему Германия не предоставляет Украине танки
Германия не поставляет в Украину танки западного образца, в частности потому, что власти учитывают мнение граждан, не согласных с политикой санкций и поставками оружия
Об этом сообщил канцлер Германии.
"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе - бездействовать в одиночку... Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставкой оружия "Среди них избиратели практически всех политических направлений - ХДС/ХСС, ВДП, "зеленых", а также СДПГ. Я спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений", - отметил Шольц.
Шольц напомнил, что с помощью кругового обмена Германия обеспечила доставку в Украину более 100 танков, которые могут быть использованы там немедленно: из Чехии, Словакии, Словении, Греции.
"Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине. Мы пытаемся поставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос, какое вооружение мы поставляем, базируется на очень четком принципе - бездействовать в одиночку" - сказал он.
- 22 октября Шольц заявил, что Мир должен помочь Украине не только защититься от РФ, но и отстроиться. Он считает важным не только "очень конкретно" определить, что нужно сделать, куда нужно вложить инвестиции, как можно организовать восстановление, но и подумать и о том, как в течение многих лет мировое общество сможет финансировать такое восстановление.
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