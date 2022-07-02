Об этом он заявил в интервью CBS News .

"Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – сказал Шольц.

По его словам, спрогнозировать, когда у Путина закончатся ресурсы, чтобы вести войну, сложно, ведь он долго готовился к ней.

"На самом деле никто не знает. Он лидер очень большой страны, где живет много людей, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и он готовился к ней очень долго", - пояснил Шольц.

24 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин принял окончательное решение о полномасштабной агрессии против Украины только 23 февраля 2022 года.

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