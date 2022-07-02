Шольц рассказал, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин принял решение о нападении на Украину за год до полномасштабного вторжения
Об этом он заявил в интервью CBS News .
"Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – сказал Шольц.
По его словам, спрогнозировать, когда у Путина закончатся ресурсы, чтобы вести войну, сложно, ведь он долго готовился к ней.
"На самом деле никто не знает. Он лидер очень большой страны, где живет много людей, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и он готовился к ней очень долго", - пояснил Шольц.
- 24 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин принял окончательное решение о полномасштабной агрессии против Украины только 23 февраля 2022 года.
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