Шольц раскритиковал предложения по ограничению цен на импорт газа в ЕС

Об этом сообщило издание Politico .

Сообщается, что, отвечая на вопрос о призывах к глобальному ограничению цен на газ во время пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Берлине, Шольц выразил сильный скептицизм.

"У нас есть друзья в Норвегии, которые поставляют нам много газа, у нас есть друзья в США, которые поставляют нам газ. Мы знаем, что другие страны по всему миру делают то же самое. И это вне юрисдикции Евросоюза, если можно так сказать" , – сказал Шольц.

Берлин озабочен отсутствием законной юрисдикции в ЕС по принуждению иностранных поставщиков газа к снижению их цен и тем, что любое такое ограничение может просто заставить их перенаправить поставки газа в другие части света.

"Поэтому решения и предложения не так очевидны, как кажутся некоторым людям. Я думаю, что нам действительно нужна кропотливая работа", - сказал канцлер.

Он также предупредил, что даже нацеливание этой меры на российский газ может спровоцировать Кремль на прекращение значительно сократившихся поставок, что может стать проблемой для стран Центральной Европы, которые все еще получают газ из России.

"Для Германии понятно, что мы всегда учитываем ситуацию государств-членов. Мы внимательно прислушиваемся к тому, что скажут государства-члены, все еще получающие газ из России в больших объемах", - добавил он.

Если Кремль перекроет поставки, Германии придется делиться газом с соседями в соответствии с правилами ЕС, оставляя меньше газа, чтобы пережить эту зиму.

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.

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