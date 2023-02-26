Шольц раскритиковал позицию Китая относительно войны в Украине, - Welt

Об этом после пресс-конференции Шольца в Индии сообщает Welt.

"С моей точки зрения, нет четкой строки, которая бы сказала: российские войска также должны выйти. Остается правдой то, что диктуемого мира по-русски быть не может. Президент России Владимир Путин должен это видеть", - сказал Олаф Шольц, комментируя "мирный" план Китая.

Канцлер Германии также обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моде осуждение использования ядерного оружия.