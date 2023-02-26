Шольц раскритиковал позицию Китая относительно войны в Украине, - Welt
Канцлер Германии Олаф Шольц не оценил "мирный план" и позицию Китая по отношению к войне в Украине
Об этом после пресс-конференции Шольца в Индии сообщает Welt.
"С моей точки зрения, нет четкой строки, которая бы сказала: российские войска также должны выйти. Остается правдой то, что диктуемого мира по-русски быть не может. Президент России Владимир Путин должен это видеть", - сказал Олаф Шольц, комментируя "мирный" план Китая.
Канцлер Германии также обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моде осуждение использования ядерного оружия.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета. Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
- 25 февраля Казахстан поддержал "мирный план" Китая по политическому урегулированию войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное