Шольц: Путин должен признать, что не достигнет своей империалистической цели в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: чем быстрее Владимир Путин признает, что не сможет добиться своей "империалистической цели" в Украине, тем больше шансов на завершение войны
Об этом Олаф Шольц написал в твиттере.
"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Германия неуклонно стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны", – сказал он.
- Напомним, ранее канцлер Германии в интервью заявил , что момент для справедливых переговоров о прекращении войны России против Украины пока не наступил.
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