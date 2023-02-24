Шольц: Путин должен признать, что не достигнет своей империалистической цели в Украине

Об этом Олаф Шольц написал в твиттере.

"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Германия неуклонно стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны", – сказал он.