Об этом канцлер Германии сообщил в твиттере.

Стало известно, что в телефонном разговоре с президентом РФ Олаф Шольц отметил необходимость немедленного прекращения огня на украинских территориях. Кроме того, канцлер заверил Путина, что информация о том, что власть в Украине вроде бы возглавляют нацисты, не правдива.

Также Шольц указал Путину на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 12 мая заявил , что Украина будет испытывать последствия российской агрессии на протяжении сотни лет.