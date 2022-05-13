Шольц провел телефонный разговор с Путиным и призвал прекратить огонь в Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообщался с Путиным по поводу прекращения огня в Украине и указал ему на ответственность РФ за продовольственный кризис в мире
Об этом канцлер Германии сообщил в твиттере.
Стало известно, что в телефонном разговоре с президентом РФ Олаф Шольц отметил необходимость немедленного прекращения огня на украинских территориях. Кроме того, канцлер заверил Путина, что информация о том, что власть в Украине вроде бы возглавляют нацисты, не правдива.
Также Шольц указал Путину на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц 12 мая заявил , что Украина будет испытывать последствия российской агрессии на протяжении сотни лет.
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