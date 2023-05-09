Шольц призывает ЕС держаться подальше от Китая, - Bloomberg
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз снизить свою зависимость от Китая
Об этом сообщает издание Bloomberg
Олаф Шольц обвинил правительство Пекина в том, что оно действует не как партнер ЕС, а как конкурент и соперник.
Шольц сказал Европейскому парламенту в Страсбурге в День Европы, что реформированный и расширенный блок должен действовать коллективно в таких вопросах, как отношения с Китаем, если он хочет взять на себя ведущую роль в мире.
"Наши отношения с Китаем лучше всего можно описать тремя факторами - партнеры, конкуренты и системные соперники, но конкуренция и соперничество с Китаем, безусловно, усиливается", - сказал Шольц.
"ЕС знает об этом развитии событий и реагирует соответственно", - добавил он.
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