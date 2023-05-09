Шольц призывает ЕС держаться подальше от Китая, - Bloomberg

Об этом сообщает издание Bloomberg

Олаф Шольц обвинил правительство Пекина в том, что оно действует не как партнер ЕС, а как конкурент и соперник.

Шольц сказал Европейскому парламенту в Страсбурге в День Европы, что реформированный и расширенный блок должен действовать коллективно в таких вопросах, как отношения с Китаем, если он хочет взять на себя ведущую роль в мире.

"Наши отношения с Китаем лучше всего можно описать тремя факторами - партнеры, конкуренты и системные соперники, но конкуренция и соперничество с Китаем, безусловно, усиливается", - сказал Шольц.

"ЕС знает об этом развитии событий и реагирует соответственно", - добавил он.